Джонсон дал Путину неожиданное прозвище

Главное: Борис Джонсон прокомментировал войну в Украине. Он назвал Владимира Путина крокодилом.

Детали: Британский премьер Борис Джонсон прокомментировал войну в Украине. Он жестко прошелся по российскому президенту Владимиру Путину.

По его словам, любые мирные переговоры Украины с РФ о прекращении огня, вероятнее всего, обречены на провал.

Он сказал: «Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудность, с которой сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать снабжать их оружием».

Политик сказал, что мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, согласились на дискуссии на этой неделе продолжать поставлять Украине вооружение, в том числе артиллерию, поскольку РФ активизирует свои атаки на Донбассе.

Британский лидер отметил: «Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Владимиром Путиным сейчас, учитывая его явное отсутствие добросовестности. Его стратегия, которая очевидна, состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы».

В тему: Стало известно, кто готов организовать встречу Зеленского с Путиным.