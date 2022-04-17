На Киевщине вооруженные люди захватили храм УПЦ

В УПЦ рассказали, какие растения можно освящать в Вербное воскресение

Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Входа Господнего в Иерусалим

Верующие УПЦ сегодня празднуют Вход Господень в Иерусалим

В УПЦ заявили о возможных захватах храмов на Вербное воскресенье

Епископ УПЦ напомнил, что всегда Церковь была и будет со своим народом

16.04.22 09:08

Зеленский озвучил цифру убитых за время войны украинских военных

15.04.22 21:15

Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский

15.04.22 16:51

В ВОЗ рассказали, что сейчас происходит с коронавирусом

15.04.22 14:56

В Кремле пригрозили Финляндии и Швеции «негативными последствиями» за вступление в НАТО

15.04.22 13:35

Вероятность ядерного удара по Украине возросла, — директор ЦРУ

15.04.22 12:42

Россия выдвинула США серьезное требование относительно Украины

15.04.22 12:25

Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в войне уже 20 тысяч солдат

15.04.22 12:23

Российские военные признались, что сами обстреляли поселок в Брянской области, чтобы обвинить Украину

15.04.22 11:26

В ОП ожидают «приятных сюрпризов» после ликвидации «Москвы»

15.04.22 10:09

Стало известно, когда чиновники обязаны вернуться в Украину