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Новости > Украинская компания PariMatch продолжает работать в Беларуси?

Украинская компания PariMatch продолжает работать в Беларуси?

Автор: «Фраза»
17.04.22 12:17
173
Украинская компания PariMatch продолжает работать в Беларуси?

Петр Охотин, комментируя на своей странице в Facebook отношения между Украиной и Беларусью, заявил, что бизнес должен быть наказан за работу в диктаторских странах.

«Собственным примером показывать как наказывать бизнес, процветающий в диктаторских странах. Подруга сбросила фотки из Минска. Да, это символика PariMatch.Без комментариев. Мне нравится инициатива Зеленского по поддержке Белорусского батальона в составе ВСУ. А вот по ответственности бизнеса еще нужно работать», — уверен он.

Также политолог считает, что Украина должна поддерживать противников самопровозглашенного президента Лукашенко.

«Уже сейчас нужно (и я знаю, что некоторые люди этим занимаются) давать четкие инструкции тем белорусам, которые готовы активно выступать против режима Лукашенко. И показывать путь выхода тем, кто не активен в политике», — резюмировал он.

Пользователи в комментариях к сообщению начали отправлять свои фотоподтверждения якобы работы PariMatch в Беларуси.

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