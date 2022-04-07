В Пентагоне оценили шансы Украины выиграть войну против России

Главное: Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина может выиграть войну против России. По его словам. Украинские воины это доказывают каждый день.

Детали: Министерство обороны США считают, что Украина может выиграть войну против России. В Пентагоне отметили, что украинцы это уже доказали. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Конечно, они (украинцы) могут победить», — сказал Кирби.

По его словам, доказательства победы Украины в войне с Россией можно увидеть в результатах, которые демонстрируют украинские силы каждый день.

«Абсолютно они могут выиграть», — повторил представитель Пентагона.

В тему: Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Москва может вернуться к агрессии спустя два года после мирного договора. Поэтому российским гарантиям безопасности он не верит.