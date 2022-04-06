Жертвами войны в Украине стали уже 167 детей

Главное: На войне в Украине продолжают гибнуть деньги. Сообщается о 167 жертвах.

Детали: Дети продолжают становиться жертвами войны в Украине. Данные на среду, 6 апреля, приводит Офис генерального прокурора.

Отмечается, что умерли 167 детей.

Ранения получили 466 несовершеннолетних.

Кроме этого известно, что из-за обстрелов повреждено 927 учебных заведений, из них 83 разрушены полностью.

Подчеркивается, что данные не являются окончательными, так как установить число жертв и раненых на территориях, где ведутся активные боевые действия, пока что невозможно.

В тему: Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине уже погибли 18,6 тысяч россиян.