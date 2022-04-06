Экспорт украинской электроэнергии в Европу может значительно вырасти

Главное: Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу. И хочет нарастить обороты.

Детали: Украина готова серьезно нарастить экспорт электроэнергии в Европу. Как сообщает РБК-Украина, по словам министра энергетики Германа Галущенко наша страна присоединилась к европейской энергосистеме ENTSO-E и уже начала поставки в Польшу.

Чиновник сказал: «Мы сейчас активно работаем, чтобы был возможен коммерческий переток. Уже есть немного коммерции - около 200 МВт ровным графиком. Но это отдельная линия на Польшу. Первый экспорт уже идет. Возможность на сегодня – до 2 ГВт именно коммерческого перетока».

По его словам, для Украины сейчас очень важен экспорт и возможности для экспорта значительные.

Информируется: «Но может быть и импорт, если вдруг понадобится дополнительный объем, который не обеспечен резервами энергосистемы. Но сейчас, прежде всего, экспорт, поскольку резервы у нас существенные и нам надо загрузить энергосистему и обеспечить поступление средств для энергорынка. Сейчас уровень платежей упал и система ощущает нехватку средств. А экспорт – это существенная подпитка».

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