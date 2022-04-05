От Лиссабона до Владивостока... В Кремле раскрыли свои наполеоновские планы

Главное: Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину и ее историю фейком. И мечтает построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока.

Детали: Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина создает фейки о военных преступлениях российской армии, и само наше государство вместе с его историей является фейком. Также он пригрозил Украине судьбой фашистской Германии. Об этом он написал в Telegram.

По его мнению, изображение самолета «Призрака Киева» взято из компьютерной игры, а Мариупольский роддом и трагедия в Буче, которая ужаснула весь мир, — фейки, «вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды».

«Для расчеловечивания России и её максимального очернения взбесившееся зверьё из нацбатов и теробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей. Всё потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует», — написал Медведев.

Он также напомнил убийство Павлом Судоплатовым Евгения Коновальца в Роттердаме при помощи бомбы в конфетной коробке и пригрозил, что таких «подарункiв» будет ещё немало.

«Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев — важнейшая цель», — заявил представитель страны-агрессора.

«Не стоит удивляться, что преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистских прихвостней Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять», — добавил Медведев.

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