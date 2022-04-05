Столичная подземка продлевает свою работу на один час

Главное: С завтрашнего дня столичный метрополитен продлит свою работу. С утра метро будет открываться на один час раньше.

Детали: Киевская подземка, которая на время войны стала убежищем для жителей столицы, продолжит свою работу на один час: с утра будет открываться раньше. Об этом на странице в Facebook написала спикер метрополитена Наталья Макогон.

Во вторник заработал пересадочный узел «Площадь Льва Толстого» — «Дворец спорта».

6 апреля метрополитен начнет свою работу на один час раньше, то есть с 07:30 до 19:00.

Движение поездов будет осуществляться по:

Красной линии от ст. «Шулявская» до ст. «Театральная»;

Синей линии — от ст. «Героев Днепра» до ст. «Теремки»;

Зеленой линии от станции «Сырец» до станции «Выдубичи», а также от станции «Выдубичи» до станции «Красный хутор».

Работа пересадочных узлов:

«Золотые ворота» — «Театральная»;

«Площадь Льва Толстого» — «Дворец спорта»;

Без остановки поезда проследуют станции «Майдан Незалежности» и «Кловская».

Средний интервал по линиям составляет примерно один час.

«График работы может оперативно изменяться по необходимости. Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 08:30 до 19:00, а начиная с 6 апреля с 07:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как убежище», — написала Макогон.

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