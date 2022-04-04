Россия собирается бросить детей на войну с Украиной, утверждает уполномоченная ВРУ по правам человека

Главное: В России мобилизуют подростков из «Юнармии». Решение об их привлечении к военным действиям было принято еще в марте.

Детали: Россия проводит мобилизацию среди подростков в отрядах «Юнармии» для продолжения войны на территории Украины. Об этом пишет в Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

«В лучших традициях Гитлера РФ как пушечное мясо решила бросить в бой молодежь. Под всеобщую мобилизацию попали отряды „Юнармии“, часть которых находится и во временно оккупированной Автономной Республике Крым», — пишет Денисова.

Начиная с 29 марта, всем «юнармейцам», которым исполнилось 18 лет, начали приходить письма с приглашения провести «собеседование» и «провести культурно-патриотические занятия».

«Юнармейцев будут собирать в штабах до 10 апреля 2022 года, после этого их планируется перебрасывать в места дислокации, а затем — на Харьковщину и Донбасс», — пишет Денисова.

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