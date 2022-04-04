Украинцам рассказали, что сейчас происходит на границах

Главное: На всех пунктах пропуска на границах Украины отсутствуют очереди. Данные на понедельник, 4 апреля.

Детали: Госпогранслужба поведала о ситуации на границах Украины на понедельник, 4 апреля. Отмечается, что во всех пунктах пропуска очереди отсутствуют.

Информируется: «В пунктах пропуска Ягодин, Устилуг, Угрынив, Рава-Руська, Грушев, Краковец, Шегини и Смильница на границе с Польшей, по состоянию на утро 4 апреля очередей нет».

Отмечается: «На границе со Словакией в пунктах Малый Березный, Ужгород и Малые Селменцы также без очередей. Отсутствуют очереди и в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Румынией и Молдовой».

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