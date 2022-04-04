В Киеве частично заработал скоростной трамвай

Главное: Скоростной трамвай заработал в Киеве. Функционирует Борщаговская линия.
Детали: В Киеве, несмотря на войну, заработал скоростной трамвай. Об этом информирует КГГА.
Сообщается, что функционирует маршрут №3 на Борщаговской линии.
Трамвай ходит от станции «Ромена Роллана» до станции «Старовокзальная».
При этом со вторника, 5 апреля, будет курсировать трамвай №19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.
Кроме этого продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.
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