В Киеве частично заработал скоростной трамвай

Главное: Скоростной трамвай заработал в Киеве. Функционирует Борщаговская линия.

Детали: В Киеве, несмотря на войну, заработал скоростной трамвай. Об этом информирует КГГА.

Сообщается, что функционирует маршрут №3 на Борщаговской линии.

Трамвай ходит от станции «Ромена Роллана» до станции «Старовокзальная».

При этом со вторника, 5 апреля, будет курсировать трамвай №19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.

Кроме этого продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.

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