ЕБРР предрекает обвал ВВП Украины из-за войны

Главное: ВВП Украины может упасть на 20% из-за войны. Прогноз дал ЕБРР.

Детали: Европейский банк реконструкции и развития предрекает падение ВВП Украины из-за войны с Россией. В 2022-м году – на 20%.

При этом России пророчат падение ВВП в 10%.

Примечательно, что до войны Украине пророчили рост ВВП в 3,5%, а России – в 3%.

Там говорят, что нынешняя война – самый большой шок предложения, по крайней мере, с начала 1970-х годов.

Информируется, что рост стоимости таких товаров, как продукты питания, нефть, газ и металлы, окажет глубокое влияние на экономику, особенно в странах с более низким уровнем дохода.

Подчеркивается, что Россия и Украина поставляют непропорционально большую долю сырьевых товаров, включая пшеницу, кукурузу, удобрения, титан и никель.

В тему: В ООН будут расследовать военные преступления России в Украине.