Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине уже погибли 17,5 тысяч россиян

Главное: Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян в войне в Украине. Сообщается о 17,5 тысячах погибших.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 31 марта.

Сообщается, что уже погибли 17,5 тысяч солдат.

Кроме этого РФ понесла такие потери: 614 танков, 1 735 боевых бронированных машин, 96 РСЗО, 54 средства ПВО, 135 самолетов, 131 вертолет, 1 201 единица автомобильной техники, семь кораблей/катеров, 75 цистерн с ГСМ, 83 БПЛА оперативно-тактического уровня, 22 единицы специальной техники, четыре пусковые установки.

Информируется: «Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий».

В тему: Возле ЧАЭС зафиксировали активность россиян.