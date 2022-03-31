РФ хочет создать в Украине новую псевдореспублику

Главное: В России отбирают сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены в Украину. Их цель, в частности, — создание на территории Херсонской области очередной псевдореспублики.

Детали: Руководство РФ рассматривает вопрос о формировании оккупационных органов власти на временно занятых территориях Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 31 марта.

По имеющимся данным, в России отбирают сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены в Украину.

«Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области дежурной псевдореспублики отмечается работа сотрудников ФСБ, 652 группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генерального штаба РФ. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой разъяснительной работы с местными органами власти и населением», — уточнило украинское военное руководство.

На территории Беларуси зафиксировано перемещение российской военной техники с целью перегруппировки подразделений, а также создания резерва для восполнения потерь в живой силе.

На оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются редкие случаи минирования территории и зданий местных жителей.

Как подчеркнули в Генштабе, украинские войска продолжают ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, а в отдельных районах совершают контратаки.

На Донецком и Луганском направлениях за сутки были отбиты пять вражеских атак. Уничтожены десять танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем. Противник понес потери и в живой силе.

Группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки поразила семь воздушных целей — четыре самолета, БПЛА и две крылатые ракеты.

В тему: В середине марта россияне уже пытались организовать в Херсоне «референдум» для создания так называемой «Херсонской народной республики».