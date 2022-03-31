Возле ЧАЭС зафиксировали активность россиян

Главное: Около ЧАЭС фиксируется активность военных РФ. Что происходит?

Детали: Возле Чернобыльской АЭС зафиксирована активность российских военных. Поступает противоречивая информация.

Так, Пентагон сообщил, что войска РФ начали покидать территорию ЧАЭС и уходят на территорию Беларуси. При этом американцы подчеркивают, что не готовы сказать, все ли российские войска будут выведены из этого региона.

В то же время в эфире общенационального марафона бывший замглавы СБУ Виктор Ягун сказал следующее: «Панического отхода ВС РФ от ЧАЭС не наблюдается, они наоборот закрепились на занятых участках, их очень тяжело выбить из городской черты, они очень сильно сопротивляются».

В тему: Возле ЧАЭС могут взорваться боеприпасы – Украина требует ООН вмешаться.