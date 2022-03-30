Стало известно, что происходит с коронавирусом в мире

Главное: Коронавирус в мире пошел на спад. Данные на конец марта.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что происходит с коронавирусом в мире. Зараза пошла на спад.

Информируется, что за неделю с 21 по 27 марта 2022 года количество новых случаев заражения уменьшилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей.

В то же время число новых летальных случаев за неделю выросло на 43%.

Подчеркивается, что это связано с изменениями в определении смертей от коронавируса в Чили и США, а также с ретроспективными корректировками в Индии и Юго-Восточной Азии.

Резюмируется, что за предыдущую неделю в мире выявили более 10 миллионов новых случаев и свыше 45 тысяч смертей.

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