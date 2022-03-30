В епархиях УПЦ отпели погибших украинских военнослужащих

Главное: Священники Винницкой, Кременчугской, Николаевской, Нежинской, Ровенской, Полесско-Сарненской и Черновицко-Буковинской епархий Украинской Православной Церкви совершили отпевание погибших украинских военнослужащих.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр инфомармации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, на Виннитчине в Параскевинском храме села Малая Жмеринка архимандрит Аркадий (Сенчуковский) совершил чин отпевания 22-летнего младшего сержанта Дениса Латчука, который погиб 18 марта в результате минного взрыва в Николаеве.

«Молимся за душу новопреставленного воина Дениса, сочувствуем родным и близким и просим для них у Бога силы пережить это непоправимое горе. Вечная память!», — говорится в сообщении.

На Полтавщине в селе Чернухи священнослужители Свято-Покровского храма Кременчугской епархии УПЦ совершили чин отпевания и похорон старшего солдтата Виталия Повара, который погиб 16 марта в Волновахе в бою за Украину.

«Пусть упокоится с миром душа Виталия, который не стоял в стороне, не смог спокойно смотреть на страдания украинского народа и пошел защищать честь и независимость Украины. Вечная память Героям!», — сообщает пресс-служба Кременчугской епархии.

В Николаеве протоиерей Андрей Хитрук совершил отпевание раба Божьего Никиты, мобилизованного в ряды ВСУ.

Также настоятель Покровского храма поселка Березанка протоиерей Александр Бенедюк совершил отпевание старшего матроса Вооруженных Сил Украины Александра Сидорчука. Настоятель храма великомученика Пантелеимона в городе Баштанка протоиерей Виталий Сопижук совершил в селе Ингулка отпевание воина ВСУ Николая Вандровского, служившего в морской пехоте.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента в Свято-Троицком храме Носовки протоиерей Михаил Гулик в сослужении духовенства города совершил чин отпевания старшего прапорщика Сергея Баклана.

Священники Ровенской епархии УПЦ совершили чин отпевания воина Александра Коптюха, родного брата протоиерея Николая Коптюха, настоятеля храма в селе Столпин Корецкого района. Отец Александр Посельский выразил слова сострадания родителям и поблагодарил усопшего воина за жертвенность, любовь к ближним и к Родине.

С благословения митрополита Полесского и Сарненского Анатолия протоиерей Игорь Коспа в Николаевском храме города Березно отпел Максима Ярмолка. Убиенный воин служил в батальоне связи и радиотехнического обеспечения воинской части А2656. Погиб в боях под Краматорском 21 марта. Архиерей выразил соболезнования родным и близким погибшего воина.

В Александро-Невском храме Костополя Архимандрит Илларион (Клебан) совершил чин отпевания убиенного воина Александра Новака, который погиб 21 марта во время артиллерийских обстрелов вблизи населенного пункта Попасная Луганской области.

На Буковине священники УПЦ в селе Чепоносы Хотинского благочиния отпели защитника Родины Григория Клюка.

«У Григория осталась жена, без отца будут расти двое детей. Его маленькому сыночку еще даже не исполнилось года. Не передать словами всю боль и горе, которое переживают родные и вся Рукшинська громада», — рассказал староста Станислав Дудка.

Черновецко-Буковинская епархия УПЦ выражает соболезнование семье героя, и просит всех молиться за упокой его души.