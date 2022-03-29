Шмыгаль оценил размах падения экономики Украины из-за войны

Главное: Снижение экономики Украины из-за войны оценивается в 35%. Цифры озвучил глава правительства.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценили падение экономики нашей страны из-за войны с Россией. По его словам, оно уже составило 35%.

Чиновник сказал: «Мы видим, что сейчас, когда происходят военные действия плюс не прошел первый шок с начала войны, по нашим оценкам, это колебания 35% и немного выше».

Отмечается, что боевые действия ведутся в десяти областях, где расположены предприятия, составлявшие примерно 50% ВВП.

Он заявил: «Дальше все будет зависеть от того, как экономика и бизнес оправятся, зависит от экспортных отраслей, где мы сейчас перестраиваемся с морских поставок на железнодорожные через Восточную Европу. Все эти вещи также будут влиять на ВВП».

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