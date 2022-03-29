В ОП назвали примерные сроки окончания войны

Главное: По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в конце апреля — начале мая война в Украине постепенно должна заканчиваться. Сейчас уже в Киев возвращается довольно много народа.

Детали: Россияне не смогут месяцами удерживать захваченную украинскую территорию. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал ВВС.

«Месяцами гуманитарная катастрофа не будет продолжаться. Россия не удержит эту территорию так долго. Думаю, в конце апреля — в начале мая все должно постепенно заканчиваться», — сказал он.

Арестович считает, что в конце апреля можно будет постепенно возвращаться в Киев.

«В Киев можно будет вернуться при условии, что их отбросят отсюда километров на 50. Не так, как сейчас, а по-настоящему. И кстати, в Киев сейчас возвращается довольно много народа. Дети играют, собаки гуляют, народ сидит возле ресторанчиков, кофе пьет, как в довоенные времена», — отметил он.

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