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Новости > Назван список категорий граждан, кому не вручат повестку во время военного положения

Назван список категорий граждан, кому не вручат повестку во время военного положения

Агата Кловская
29.03.22 12:22
413
Назван список категорий граждан, кому не вручат повестку во время военного положения

Главное: В военное время мужчины в возрасте от 18 до 65 лет подлежат мобилизации. Однако есть и такие, кому повестку не вручат.

Детали: В условиях военного положения, которое продлили в Украине, продолжается мобилизация. Но есть категории мужчин, которым не вручат повестку.

«Апостроф» публикует информацию о том, кого не заберут и кому положена отсрочка. Статья 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» гласит, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные таких категорий:

— те, кто получил бронь на период мобилизации и на военное время;

— лица с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев с последующим прохождением комиссии;

— женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

— женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

— женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

— женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают больного ребенка (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа инсулинозависимый, острые или хронические заболевания почек IV степени);

— воспитывающие ребенка с тяжелой травмой, ребенка, нуждающегося в трансплантации органа, паллиативной помощи;

— женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

— усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

— занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

— имеющие жену (мужа) среди лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

— опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы либо за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

— народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

— работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, налоговой милиции, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны;

— другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

В тему: Все меньше украинцев пытаются покинуть страну.

Тэги: Украина, общество, мобилизация, военное положение, новости Украины

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