В Стамбуле стартовал новый раунд переговоров Украины и РФ

Главное: Сегодня в Стамбуле проходит новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Перед началом переговоров к делегациям Украины и России обратился президент Турции Эрдоган.

Детали: Во дворце Долмабахче в Стамбуле во вторник, 29 марта, в 10:30 стартует новый раунд переговоров Украины и России.

Делегации стран уже прибыли на переговоры.

От Украины в переговорах принимают участие министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Российскую делегацию возглавляет советник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

Также на переговоры прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что пришла пора, чтобы российско-украинские переговоры принесли результат и обратился к делегациям с призывом найти путь прекратить войну.

«Добро пожаловать в Турцию и наш Стамбул. Мы рады принять вас в такое критическое время, вы приложили большие усилия от имени своих стран. Конфликт очень расстраивает нас как вашего друга и соседа. С самого начала кризиса мы приложили искренние усилия на всех уровнях и старались выполнять требования дружбы, добрососедства и законов. Мы продемонстрировали справедливый подход, который защищает и соблюдает права обеих сторон на всех платформах, где мы имеем право голоса. Переговоры дали надежду всему миру. Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей. Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать», — сказал Эрдоган.

После этого он покинул место встречи и сегодня отправится с визитом в Узбекистан.

Перед переговорами состоялась встреча глав делегаций.

Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань. pic.twitter.com/QqUUp1PYpe — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

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