Монастыри УПЦ приняли и оказали помощь тысячам беженцев

Главное: В связи с военными действиями в Украине тысячи беженцев из горячих точек нашли убежище в монастырях Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на dopomogaua.info, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви в монастырях организована всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Святогорской лавре и ее скитах несмотря на нанесённый 12 марта авиаудар, проживают 407 беженцев.

«Митрополит Арсений и братия Лавры обеспечивают всех нуждающихся кровом, питанием, одеждой, средствами гигиены. Сами беженцы принимают участие в жизни обители, её скитов и подворий, выполняют необходимые послушания. Дети также находятся под присмотром родителей и сестёр, которые пытаются наладить, насколько это возможно, нормальную жизнь», — отметили в пресс-службе Лавры.

Стали приютами для беженцев и киевские монастыри. Обители открыли свои двери для всех пострадавших с первых дней военных действий. Сейчас они принимают беженцев и раздают гуманитарную помощь нуждающимся.

В Киево-Печерской лавре разместилось более 200 беженцев. Кроме того, Лавра раздает гуманитарную помощь для нуждающихся.

Свято-Покровская Голосеевская пустынь приютила около 250 человек. Свято-Пантелеимоновский монастырь в Феофании — около 100 беженцев. «В основном, это женщины с детьми. Есть даже трёхмесячные грудные младенцы», — поделились в обители.

Свято-Введенский монастырь принял более 30 беженцев, и ещё 20 человек братия разместила в своём скиту в селе Томашевка под Киевом. Как рассказали в обители, к ним приехали не только киевляне, но и пострадавшие жители Фастова и Белой Церкви.

Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь один из самых небольших в столице, в нем разместили 15 человек.

Все беженцы получают в столичных монастырях приют, питание и духовную поддержку, а киевляне — укрытие от обстрелов, бесплатные обеды и гуманитарную помощь.

Сотни людей с обстреливаемых территорий нашли убежище в Городокском, Дерманском, Белевском, Гощанском монастырях ровенской епархии.

«За три недели войны многие беженцы поселились в наших монастырях, некоторые оставались всего на несколько ночей и двигались дальше, некоторые семьи уже несколько недель живут в монастырях. Всех кормят, одевают, никому не отказывают монахи в приюте», — рассказал епископ Ровенский и Острожский Пимен.

Среди приходящих в обители немало жителей восточной Украины и киевлян. Это люди всех возрастов — от младенцев до стариков. Так, по словам насельницы Городокского Свято-Николаевского монастыря матушки Зосимы, самой маленькой беженке, которую приняли в обители, всего 5 месяцев, самой старшей — 94 года. «Бабушка очень плакала и не могла поверить, что в таком возрасте ей пришлось оставить свой дом...Люди разного возраста убегают от войны. Была семья, которая в одних домашних тапочках и пижамах выскочила из своего дома и приехала к нам», — поделилась матушка.

Также уже более 8 тысяч беженцев получили помощь в Свято-Вознесенском Банченском монастыре Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

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