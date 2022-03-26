Генштаб ВСУ заявил, что в Украине уже погибли 16,4 тысячи россиян

Главное: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ сообщает, что убиты 16,4 тысячи российских солдат.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях РФ на субботу, 26 марта.

Отмечается, что убиты уже 16,4 тысячи солдат.

Кроме этого уничтожили: 575 танков, 1 640 боевых бронированных машин, 293 артиллерийские системы, 91 РСЗО, 51 средство ПВО, 117 самолетов, 127 вертолетов, 1 131 единица автомобильная техники, семь кораблей/катеров, 73 цистерны с ГСМ, 56 БПЛА оперативно-тактического уровня, 19 единиц специальной техники, а также две пусковые установки ОТРК/ТРК.

Подчеркивается: «Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий».

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