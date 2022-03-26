Наблюдатель ООН рассказал, что происходит на ЧАЭС

Главное: На ЧАЭС не могут провести ротацию персонала. Об этом говорит наблюдатель ООН.

Детали: Наблюдатель ООН сообщил о том, что происходит на Чернобыльской АЭС. Сообщается, что технический персонал находится тут с 21 марта.

Отмечается, что не происходит его ротация.

В минувший четверг регулирующий орган Украины сообщил МАГАТЭ, что российские обстрелы контрольно-пропускных пунктов в близлежащем городе Славутич, где проживают многие сотрудники ЧАЭС, препятствовали их поездкам на станцию и обратно.

Ранее сообщалось, что российские войска захватили ЧАЭС.

В тему: В Чернобыльской зоне зафиксировали несколько пожаров.