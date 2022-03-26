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Новости > Несмотря на войну, Украина готова накормить зерном весь мир

Несмотря на войну, Украина готова накормить зерном весь мир

Агата Кловская
26.03.22 10:01
1549
Несмотря на войну, Украина готова накормить зерном весь мир

Главное: Украина сформировала запас зерна. На 7,5 миллиардов долларов.

Детали: Идущая война не приведет к нехватке зерна. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Чиновник сообщил, что в нашей стране сформированы запасы зерна, которые были предусмотрены на экспорт, на 7,5 миллиардов долларов.

Он сказал: «Вопросы, которые беспокоят всех – посевная, а также не менее важная задача – налаживание логистики экспорта зерна. Потому что это очень большие объемы».

Министр отметил, что работа украинских портов ограничена из-за войны.

Сообщается: «Раньше мы в месяц вывозили 4-5 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, зерна, продуктов переработки через порты. Сейчас же – всего несколько тысяч тонн через западные границы. Очень важно это наладить. Очевидно, отняв те запасы, которые нужны стране. Эти средства от экспорта нужны аграриям для оплаты аренды, на зарплаты и посевную».

Резюмируется: «Это основная работа, которая ведется министерством, аграрным комитетом и на которой все сосредоточены».

В тему: Великий голод-2022 уже скоро?

Тэги: общество, экономика, зерно, война, продукты питания, экспорт, новости Украины

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