В НАТО озвучили общие потери российской армии в Украине

Главное: В НАТО заявили, что общие потери российской армии, включая раненых, пропавших без вести и плененных, могут достигать 40 тысяч человек. Убитыми могут быть от 7 до 15 тыс. солдат.
Детали: Потери российской армии на войне в Украине убитыми могут составлять от семи до 15 тысяч человек. Об этом заявил представитель НАТО на брифинге, сообщает корреспондент Голоса Америки Джефф Селдин в Twitter.
При этом, общие потери — с ранеными, пропавшими без вести и плененными могут достигать 40 тысяч человек.
«7000 — 15000 российских солдат, вероятно, убиты в Украине, согласно данным НАТО. Общие потери, включая раненых, пленных и пропавших без вести, могут составлять от 30000 до 40000 человек», — пишет корреспондент.
Представитель СМИ подчеркнул, что эта информация основана на разведданных Украины и собственных наблюдениях.
В свою очередь минобороны Великобритании в Twitter сообщает, что армия России потеряли тысячи солдат во время вторжения в Украину. Пока неясно, сможет ли она восстановить боеспособность за счет резервистов, призывников и наемников.
По данным британской разведки, Россия, скорее всего, сейчас собирается мобилизовать своих резервистов и призывников, а также частные военные компании и иностранных наемников, чтобы компенсировать эти значительные потери.
«Неясно, как эти группы будут интегрироваться в состав российских сухопутных войск в Украине и как это повлияет на боеспособность», — говорится в публикации.
В тему: В Генштабе ВСУ сообщили, что за месяц войны Россия потеряла в Украине почти 16 тысяч солдат.