В НАТО озвучили общие потери российской армии в Украине

Главное: В НАТО заявили, что общие потери российской армии, включая раненых, пропавших без вести и плененных, могут достигать 40 тысяч человек. Убитыми могут быть от 7 до 15 тыс. солдат.

Детали: Потери российской армии на войне в Украине убитыми могут составлять от семи до 15 тысяч человек. Об этом заявил представитель НАТО на брифинге, сообщает корреспондент Голоса Америки Джефф Селдин в Twitter.

При этом, общие потери — с ранеными, пропавшими без вести и плененными могут достигать 40 тысяч человек.

«7000 — 15000 российских солдат, вероятно, убиты в Украине, согласно данным НАТО. Общие потери, включая раненых, пленных и пропавших без вести, могут составлять от 30000 до 40000 человек», — пишет корреспондент.

Представитель СМИ подчеркнул, что эта информация основана на разведданных Украины и собственных наблюдениях.

BREAKING: 7,000-15,000 #Russia|n troops likely killed in #Ukraine, per a @NATO official briefing reporters on condition of anonymity



Total losses -including wounded, captured or missing- could be in the 30,000-40,000 range



Estimates based on #Ukraine intel, observations — Jeff Seldin (@jseldin) March 23, 2022

В свою очередь минобороны Великобритании в Twitter сообщает, что армия России потеряли тысячи солдат во время вторжения в Украину. Пока неясно, сможет ли она восстановить боеспособность за счет резервистов, призывников и наемников.

По данным британской разведки, Россия, скорее всего, сейчас собирается мобилизовать своих резервистов и призывников, а также частные военные компании и иностранных наемников, чтобы компенсировать эти значительные потери.

«Неясно, как эти группы будут интегрироваться в состав российских сухопутных войск в Украине и как это повлияет на боеспособность», — говорится в публикации.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 March 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Pbtd58bPbQ



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/YIN7Z9muvJ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 24, 2022

В тему: В Генштабе ВСУ сообщили, что за месяц войны Россия потеряла в Украине почти 16 тысяч солдат.