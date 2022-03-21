Украина и РФ провели очередной раунд переговоров

Главное: Сегодня делегации Украины и РФ провели очередной раунд переговоров в режиме онлайн. Далее в течение дня будут работать рабочие группы.

Детали: Сегодня, 21 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций Украины и РФ, которые длились полтора часа. Об этом заявил член украинской делегации Давид Арахамия в комментарии Украинской Правде.

«Встреча (в онлайне) была уже. С 10:30 до 12:00 была официальная делегация. Дальше пошли опять рабочие группы. Сегодня работаем весь день», — сказал Арахамия.

При этом дополнительной информации о ходе переговоров он не сообщил.

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