В Киеве снова вводят усиленный комендантский час

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе снова вводится усиленный комендантский час. Продлится он с сегодняшнего вечера до 7 утра 23 марта.

Детали: В понедельник, 21 марта, в Киеве вводится усиленный комендантский час. Он начнет действовать с 20:00 и продлиться до 7:00 23 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен. Начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта. То есть — до послезавтра», — написал он.

При этом он подчеркнул, что на время комендантского часа не будут работать магазины, аптеки, заправки и другие заведения.

«Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях — по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам», — добавил Кличко.

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