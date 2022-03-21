Крупный продуктовый супермаркет закрывается в Киеве и трех областях

Главное: Супермаркет «Сильпо» решил закрыться в Киеве, а также Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Причина – война.

Детали: Крупный продуктовый магазин «Сильпо» сообщил, что временно закрывается в Киеве, а также Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Работа будет остановлена уже сегодня.

Информируется: «В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки - мы сразу откроем магазины».

В Киеве закроются магазины по таким адресам:

Антоновича, 165;

Булгакова, 11;

Вышгородская, 21;

Проспект Героев Сталинграда, 8А;

Дорогожицкая, 2;

Жилянская, 107;

Западинская, 15А;

Коновальца, 26А;

Магнитогорская, 1А;

Малиновского, 34;

Проспект Маяковского, 43/2;

Милославская, 10А;

Минский проспект, 4А;

Оболонский проспект, 1Б;

Оболонский проспект, 36Б;

Еленовская, 3;

Воздухофлотский пр-т, 66;

Радужная, 8 (закрыт с 20 марта);

Сагайдачного, 41;

Скляренко, 17;

Срибнокильська, 3Г;

Чоколовский бульвар, 8;

Шептицкого, 4А.

Киевская область:

Борисполь - Киевский шлях, 67;

Бровары - Киевская, 156;

Васильков - Грушевского, 19;

Вита-Почтовая - Звенигородская, 200Д;

Славутич - Привокзальная, 5;

Софиевская Борщаговка - Киевская, 1/102;

Софиевская Борщаговка – проспект Небесной Сотни, 24/83;

Фастов - Соборная, 42.

Житомирская область:

Малин-Грушевского, 43.

Чернигов и область:

Чернигов-Защитников, 9;

Остер-Хмельницкого, 54.

В тему: В Украину могут ввести миротворцев.