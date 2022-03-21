Крупный продуктовый супермаркет закрывается в Киеве и трех областях

Главное: Супермаркет «Сильпо» решил закрыться в Киеве, а также Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Причина – война.
Детали: Крупный продуктовый магазин «Сильпо» сообщил, что временно закрывается в Киеве, а также Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Работа будет остановлена уже сегодня.
Информируется: «В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки - мы сразу откроем магазины».
В Киеве закроются магазины по таким адресам:
Антоновича, 165;
Булгакова, 11;
Вышгородская, 21;
Проспект Героев Сталинграда, 8А;
Дорогожицкая, 2;
Жилянская, 107;
Западинская, 15А;
Коновальца, 26А;
Магнитогорская, 1А;
Малиновского, 34;
Проспект Маяковского, 43/2;
Милославская, 10А;
Минский проспект, 4А;
Оболонский проспект, 1Б;
Оболонский проспект, 36Б;
Еленовская, 3;
Воздухофлотский пр-т, 66;
Радужная, 8 (закрыт с 20 марта);
Сагайдачного, 41;
Скляренко, 17;
Срибнокильська, 3Г;
Чоколовский бульвар, 8;
Шептицкого, 4А.
Киевская область:
Борисполь - Киевский шлях, 67;
Бровары - Киевская, 156;
Васильков - Грушевского, 19;
Вита-Почтовая - Звенигородская, 200Д;
Славутич - Привокзальная, 5;
Софиевская Борщаговка - Киевская, 1/102;
Софиевская Борщаговка – проспект Небесной Сотни, 24/83;
Фастов - Соборная, 42.
Житомирская область:
Малин-Грушевского, 43.
Чернигов и область:
Чернигов-Защитников, 9;
Остер-Хмельницкого, 54.
В тему: В Украину могут ввести миротворцев.