В Украину могут ввести миротворцев

Главное: Миротворцев могут ввести в Украину. Вопрос поднял Джо Байден.

Детали: Президент США Джо Байден хочет обсудить вопрос введения в Украину миротворцев. Об этом сообщила американский посол в ООН Линда Томас-Гринфлид.

Глава государства летит на экстренный саммит НАТО. Ожидается, что во время визита в Польшу 25 марта он обсудит данный вопрос.

Так, Джо Байден проведет двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой.

Посол отметила: «Мы не хотим, чтобы это переросло в войну с США. Но мы поддержим наших союзников по НАТО. У нас есть войска, как вы знаете, в странах НАТО, и президент ясно дал понять, что в случае нападения на любую из наших стран НАТО в соответствии со статьей V мы будем поддерживать эти страны и защищать эти страны».

Она добавила: «Президент ясно сказал об этом, и другие страны НАТО могут решить, что они хотят ввести войска на территорию Украины. Это будет решение, которое они должны принять».

Дипломат резюмировала: «Мы поддержали переговоры, которые Владимир Зеленский пытался провести с россиянами, и я действительно использую слово попытка, потому что переговоры кажутся односторонними, и россияне не склонялись ни к какой возможности переговорного и дипломатического решения».

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