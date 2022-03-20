Предстоятель УПЦ выразил надежду на успешные переговоры Украины с Россией

В Украине временно запретили несколько партий
Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
PayPal заработал в Украине, но есть проблемы
В Генштабе обновили потери России в Украине
В ОП рассказали, когда закончится активная фаза войны
Стало известно, сколько людей погибли в Киеве с начала войны
Состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов
В Кремле назвали условие для встречи Зеленского с Путиным
Озвучены два варианта окончания войны в Украине
Генштаб ВСУ заявил, что на войне в Украине уже погибли 14,2 тысячи российских солдат