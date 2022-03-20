Предстоятель УПЦ выразил надежду на успешные переговоры Украины с Россией

Главное: Начавшиеся переговоры между Россией и Украиной непростые, но это первый гуманный шаг.

«Сегодня молились за Божественной литургией и сейчас совершили молебен за мир в нашем государстве, за мир в Украине. Мы просим Пресвятую Деву Марию, просим преподобных отцов Антония и Феодосия и всех Печерских, чтобы они вымолили у Бога прощения наших грехов, и чтобы Господь подарил нам мир», — отметил архипастырь.

По словам Блаженнейшего, начавшиеся переговоры между Россией и Украиной непростые, но это первый гуманный шаг.

«Он идет непросто, но это уже первый шаг, который уже является гуманным шагом, когда проблемы, которые возникают между людьми, пытаются решить с помощью грамотного слова. Я желаю, чтобы эти переговоры имели хорошее продолжение, чтобы в них были разумные, взвешенные решения, и чтобы любовь победила злобу, которая господствует над людьми», — рассказал Предстоятель УПЦ

Митрополит Онуфрий пожелал, что Господь благословил нашу землю, нашу власть, наше воинство и весь украинский народ.