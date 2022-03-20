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Новости > Предстоятель УПЦ выразил надежду на успешные переговоры Украины с Россией

Предстоятель УПЦ выразил надежду на успешные переговоры Украины с Россией

Александра Кудрявцева
20.03.22 18:05
430
Предстоятель УПЦ выразил надежду на успешные переговоры Украины с Россией
Главное: Начавшиеся переговоры между Россией и Украиной непростые, но это первый гуманный шаг.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий после молебна о мире в Украине в Киево-Печерской лавре.
 
«Сегодня молились за Божественной литургией и сейчас совершили молебен за мир в нашем государстве, за мир в Украине. Мы просим Пресвятую Деву Марию, просим преподобных отцов Антония и Феодосия и всех Печерских, чтобы они вымолили у Бога прощения наших грехов, и чтобы Господь подарил нам мир», — отметил архипастырь.
 
По словам Блаженнейшего, начавшиеся переговоры между Россией и Украиной непростые, но это первый гуманный шаг.
 
«Он идет непросто, но это уже первый шаг, который уже является гуманным шагом, когда проблемы, которые возникают между людьми, пытаются решить с помощью грамотного слова. Я желаю, чтобы эти переговоры имели хорошее продолжение, чтобы в них были разумные, взвешенные решения, и чтобы любовь победила злобу, которая господствует над людьми», — рассказал Предстоятель УПЦ.
 
Митрополит Онуфрий пожелал, что Господь благословил нашу землю, нашу власть, наше воинство и весь украинский народ.
 
В тему: Предстоятель УПЦ призвал протянуть друг другу руку любви.

Тэги: война, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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