Состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов

Главное: Состоялась жеребьевка следующих стадий Лиги чемпионов вплоть до финала. Своих следующих соперников узнали три украинских футболиста.

Детали: Сегодня, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити», за который выступает Александр Зинченко, в четвертьфинале сыграет против испанского «Атлетико» Мадрид.

Португальская «Бенфика» с украинским форвардом Романом Яремчуком за выход в полуфинал поспорит с английским «Ливерпулем».

Соперником мадридского «Реала», где резервным голкипером является Андрей Лунин, станет лондонский «Челси».

Все пары 1/4 финала выглядят так (матчи состоятся 5/6 и 12/13 апреля):

1. «Челси» (Англия) — «Реал Мадрид» (Испания);

2. «Манчестер Сити» (Англия) — «Атлетико Мадрид» (Испания);

3. «Вильярреал» (Испания) — «Бавария» (Германия);

4. «Бенфика» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия).

1/2 финала (матчи пройдут 26/27 апреля и 3/4 мая):

1. Победитель пары 2 — Победитель пары 1;

2. Победитель пары 4 — Победитель пары 3;

Финал

Победитель пары 2 — Победитель пары 1.

Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в 22:00 в Париже на «Стад-де-Франс».

В тему: В Украине остановлен футбольный чемпионат.