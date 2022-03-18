Состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов

Главное: Состоялась жеребьевка следующих стадий Лиги чемпионов вплоть до финала. Своих следующих соперников узнали три украинских футболиста.
Детали: Сегодня, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов.
Английский «Манчестер Сити», за который выступает Александр Зинченко, в четвертьфинале сыграет против испанского «Атлетико» Мадрид.
Португальская «Бенфика» с украинским форвардом Романом Яремчуком за выход в полуфинал поспорит с английским «Ливерпулем».
Соперником мадридского «Реала», где резервным голкипером является Андрей Лунин, станет лондонский «Челси».
Все пары 1/4 финала выглядят так (матчи состоятся 5/6 и 12/13 апреля):
1. «Челси» (Англия) — «Реал Мадрид» (Испания);
2. «Манчестер Сити» (Англия) — «Атлетико Мадрид» (Испания);
3. «Вильярреал» (Испания) — «Бавария» (Германия);
4. «Бенфика» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия).
1/2 финала (матчи пройдут 26/27 апреля и 3/4 мая):
1. Победитель пары 2 — Победитель пары 1;
2. Победитель пары 4 — Победитель пары 3;
Финал
Победитель пары 2 — Победитель пары 1.
Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в 22:00 в Париже на «Стад-де-Франс».
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