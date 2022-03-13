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Новости > На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»

На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»

Александр Панько
12.03.22 16:12
1835
На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»

Главное: Россияне пытаются организовать в Херсоне «референдум» для создания так называемой «Херсонской народной республики». Они уже обзванивают местных депутатов, чтобы склонить их на свою сторону.

Детали: Россияне готовят «референдум» по созданию так называемой «Херсонской народной республики». Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, россияне уже обзванивают местных депутатов, чтобы склонить на свою сторону и помочь в организации «референдума».

 

В тему: Продолжения войны с Украиной хочет всего два человека.

Тэги: Херсон, политика, война, Херсонская область, референдум, новости Украины, псевдореферендум, ХНР

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