На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»

Главное: Россияне пытаются организовать в Херсоне «референдум» для создания так называемой «Херсонской народной республики». Они уже обзванивают местных депутатов, чтобы склонить их на свою сторону.

Детали: Россияне готовят «референдум» по созданию так называемой «Херсонской народной республики». Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, россияне уже обзванивают местных депутатов, чтобы склонить на свою сторону и помочь в организации «референдума».

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