На ЧАЭС начался экстренный ремонт

Главное: Ремонт стартовал на ЧАЭС. Тут восстанавливают линии электропередач.
Детали: На Чернобыльской атомной электростанции начался ремонт по восстановлению линий электропередач. Работа технических специалистов стартовала, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Ранее ремонтные работы прошли 10 марта – тогда удалось отремонтировать одну секцию, но внешнее электроснабжение все еще было отключено, что указывает на то, что в других местах все еще есть повреждения.
Стоит напомнить, что аварийные дизель-генераторы обеспечивают резервное электроснабжение ЧАЭС с 9 марта.
По информации МАГАТЭ, на ЧАЭС доставлено дополнительное топливо.
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