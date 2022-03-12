На ЧАЭС начался экстренный ремонт

Главное: Ремонт стартовал на ЧАЭС. Тут восстанавливают линии электропередач.

Детали: На Чернобыльской атомной электростанции начался ремонт по восстановлению линий электропередач. Работа технических специалистов стартовала, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Ранее ремонтные работы прошли 10 марта – тогда удалось отремонтировать одну секцию, но внешнее электроснабжение все еще было отключено, что указывает на то, что в других местах все еще есть повреждения.

Стоит напомнить, что аварийные дизель-генераторы обеспечивают резервное электроснабжение ЧАЭС с 9 марта.

По информации МАГАТЭ, на ЧАЭС доставлено дополнительное топливо.

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