Продолжения войны с Украиной хочет всего два человека, – разведка

Главное: Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что внутри военно-политического руководства России начались серьезные проблемы. По его данным, войну поддерживают только Владимир Путин и Сергей Шойгу, а остальные пытаются ее остановить.

Детали: Только президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прямо выступают за продолжение полномасштабной войны с Украиной. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире одного из украинских каналов.

«Начались большие проблемы внутри военно-политического руководства России. На самом деле сейчас лишь два человека, которые совершенно прямо выступают за продолжение войны. Все остальные пытаются это остановить», — сказал Буданов.

По его данным, войну поддерживают только Путин и Шойгу.

«Два человека абсолютно откровенно выступают за продолжение войны — это Путин и Шойгу», — сказал Буданов, добавив, что даже генералитет РФ выступает в основном против.

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