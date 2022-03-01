Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях российской армии

Главное: В Украине продолжается война. Генеральный штаб ВСУ сообщает о потерях России.

Детали: Генеральный штаб ВСУ информировал о потерях армии России. Данные приводятся на вторник, 1 марта.

Сообщается, что были убиты 5 710 солдат, а в плен взяли две сотни бойцов.

Также отмечается, что были уничтожены и повреждены: самолеты 29 единиц, вертолетов 29 единиц, танков 198 единиц, ББМ 846 единиц, артиллерийских систем 77 единиц, средства ПВО семь единиц, РСЗО 24 единицы, цистерн с ГСМ 60 единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня три единицы, катера две единицы, автомобильной техники 305 единиц.

Подчеркивается: «Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий».

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