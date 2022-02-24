В Киеве объявлен комендантский час

Главное: Городской голова Киева Виталий Кличко объявил о введении комендантского часа в Киеве.

Детали: Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Как сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации, он будет действовать с 22:00 до 7:00.

«Это — вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения необходимый для безопасности жителей столицы», — подчеркнули в КГГА.

Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.

В связи с этим киевлян призвали вовремя возвращаться домой.

При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам СМИ, предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.