«Северный поток-2» заморожен

Главное: Магистральный газопровод «Северный поток-2» был заморожен. Об этом сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Детали: Магистральный газопровод «Северный поток-2» официально заморожен. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, это ответ на военную операцию России в Украине.

Политик сказал: «Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия».

В тему: Германия таки согласилась приостановить реализацию «Северного потока-2».