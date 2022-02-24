«Укрзализныця» начинает эвакуацию из приграничных областей

Главное: «Укрзализныця» запускает эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей.
Детали: «Укрзализныця» готова эвакуировать жителей городов, находящихся в зоне риска в связи с российской агрессией в Украине. Как сообщается на официальной странице компании в Facebook, эвакуационные рейсы планируется выполнить со следующих регионов и вокзалов:
— Луганская область: два эвакуационных поезда отправятся из Сватового, Рубежного и Лисичанска сегодня днем;
— Донецкая область: два поезда будут отправляться из Краматорска, два — из Мариуполя, один — из Константиновки;
— Одесская область: один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.
«Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах „Укрзализныци“ и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов», — говорится в сообщении.