Обращение ценных бумаг в Украине временно остановлено

Главное: Обращение ценных бумаг в Украине остановили. Это временная мера.

Детали: В Украине решили временно остановить обращение всех ценных бумаг. Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Информируется следующее: «Временно с 11-00 24 февраля 2022 года остановить обращение всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета».

Подчеркивается, что данная остановка не касается операций необходимых для проведения:

- Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики;

- Министерством финансов операций по обслуживанию государственного долга.

Также сообщается: «Депозитарным учреждениям, которым Национальным депозитарием открыты агрегированные счета, обеспечить передачу информации из баз данных в Национальный депозитарий для обеспечения его дальнейшего резервного копирования и хранения».

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