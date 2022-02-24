Военное положение в Украине: НБУ объяснил, что изменилось

Главное: Из-за введения военного положения в Украине частично остановлена работа валютного рынка. Появилось разъяснение НБУ.

Детали: После введения военного положения в Украине была частично остановлена работа валютного рынка. В НБУ поведали подробности.

Было решено следующее:

- приостановить работу валютного рынка Украины кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;

- зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022 года;

- ограничить снятие налички со счета клиента в объеме 100 тысяч гривен в день (не учитывая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;

- запретить выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений НБУ;

- ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);

- приостановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины;

- банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнения электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.

- банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения, обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме;

- безналичные расчеты проводятся без ограничений; банкоматы подкрепляются наличными без ограничений;

- платежи правительства Украины проводятся без ограничений.

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