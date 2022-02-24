Украинские войска вернули город Счастье на Луганщине, - сообщает ЦСК

Главное: По информации ЦСК, в результате боевых действия на востоке Украины уничтожены шесть российских самолетов и 50 военнослужащих.

Детали: Вооруженные силы Украины отбили город Счастья на Луганщине, который атаковала Россия. Как сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook, при попытке нападения уничтожена техника и убиты около 50 врагов.

Как сообщается на официальной странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook, в ходе боевых действий на востоке Украины уничтожены шесть самолетов России.