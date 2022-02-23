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Новости > Ученые решили использовать самый дорогой в истории телескоп для поисков внеземных цивилизаций

Ученые решили использовать самый дорогой в истории телескоп для поисков внеземных цивилизаций

Агата Кловская
23.02.22 14:40
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Ученые решили использовать самый дорогой в истории телескоп для поисков внеземных цивилизаций

Главное: Астрономы рассчитывают найти внеземную жизнь при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба. Для этого они будут искать следы хлорфторуглеродов в атмосферах экзопланет.

Детали: Новый космический телескоп Джеймса Уэбба способен выявлять признаки деятельности инопланетных цивилизаций на экзопланетах по атмосферному загрязнению. Как сообщает Lenta.ru, в качестве потенциальной техносигнатуры, указывающей на присутствие развитой инопланетной цивилизации, специалисты предложили хлорфторуглероды — соединения, которые производятся в промышленных масштабах в качестве хладагентов и чистящих средств.

ХФУ привели к возникновению озоновой дыры и являются мощными парниковыми газами. Показано, что эти вещества способны произвести отчетливый сигнал, заметный при наблюдении за экзопланетами с помощью космического телескопа с высоким разрешением.

По мнению исследователей, телескоп может добиться большего успеха, если будет наблюдать за звездами спектрального класса М, то есть красными карликами. Они достаточно тусклые, чтобы не заглушать техносигнатурные сигналы. Примером такой звезды является TRAPPIST-1, расположенная в 40 световых годах от Земли и имеющая несколько землеподобных планет.

Наоборот, солнцеподобные звезды, относящиеся к классу G, слишком яркие, чтобы можно было различить ХФУ.

Несмотря на то, что красные карлики производят мощные вспышки, способные уничтожить жизнь на экзопланетах, с возрастом они становятся более спокойными, что допускает существование живых организмов и их эволюции в разумные формы жизни.

В тему: 25 декабря 2021 года ракета-носитель Ariane V вывела на орбиту самый большой и самый мощный в мире космический телескоп James Webb Space Telescope стоимостью $10 млрд для изучения процессов эволюции Вселенной.

Тэги: цивилизация, космос, наука, звезда, инопланетяне, телескоп, экзопланета, технологии, Джеймс Уэбб

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