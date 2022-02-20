Олимпиада-2022: Итоги последнего дня

Главное: В последний день зимней Олимпиады в Пекине были разыграны пять комплектов наград. Украинцев среди призеров нет.
Детали: Сегодня, 20 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 5 комплектов медалей в пяти видах спорта.
Горные лыжи
Параллельный слалом, командный микст
1. Австрия;
2. Германия;
3. Норвегия.
Керлинг
Женщины
1. Великобритания;
2. Япония.
Бобслей
Четверки, мужчины
1. Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кэнди Бауэр, Александр Шюллер (Германия);
2. Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Кристофер Вебер, Кристиан Расп (Германия);
3. Джастин Криппс, Райан Соммер, Кэм Стоунз, Бенджамин Коуквелл (Канада).
Лыжные гонки
30 км, масс-старт, свободный стиль, женщины
1. Тереза Йохауг (Норвегия);
2. Джесси Диггинс (США);
3. Кертту Нисканен (Финляндия).
Хоккей
Мужчины
1. Финляндия;
2. ОКР.
Итоговый медальный зачет:
В тему: Олимпиада-2022: Итоги пятнадцатого дня.