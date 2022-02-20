Олимпиада-2022: Итоги последнего дня

Главное: В последний день зимней Олимпиады в Пекине были разыграны пять комплектов наград. Украинцев среди призеров нет.

Детали: Сегодня, 20 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 5 комплектов медалей в пяти видах спорта.

Горные лыжи

Параллельный слалом, командный микст

1. Австрия;

2. Германия;

3. Норвегия.

Керлинг

Женщины

1. Великобритания;

2. Япония.

Бобслей

Четверки, мужчины

1. Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кэнди Бауэр, Александр Шюллер (Германия);

2. Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Кристофер Вебер, Кристиан Расп (Германия);

3. Джастин Криппс, Райан Соммер, Кэм Стоунз, Бенджамин Коуквелл (Канада).

Лыжные гонки

30 км, масс-старт, свободный стиль, женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия);

2. Джесси Диггинс (США);

3. Кертту Нисканен (Финляндия).

Хоккей

Мужчины

1. Финляндия;

2. ОКР.

Итоговый медальный зачет:

В тему: Олимпиада-2022: Итоги пятнадцатого дня.