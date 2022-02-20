Ученые придумали способ за 20 лет долететь до соседней звезды

Главное: Американские ученые предложили проект межзвездного паруса, способного разогнаться до 1/5 скорости света. Таким образом, длительность путешествия к ближайшей к Солнцу звезде — Альфе Центавра — составит всего 20 лет, тогда как сейчас космические аппараты, запущенные с помощью ракет, могут преодолеть это расстояние примерно за 80 тысяч лет.

Детали: Ученые из Университета Пенсильвании придумали кардинально новый способ передвижения в космическом пространстве. Как сообщает Phys.org, он основывается не на солнечном ветре, как предлагалось до сих пор, а на комплексе сверхмощных лазеров, установленных на Земле.

Их целью будет трехметровая конструкция, изготовленная из ультратонких листов оксида алюминия и дисульфида молибдена и будут развеваться, как парашют, а не оставаться плоскими. Это должно предотвратить плавление и разрыв паруса. Математические расчеты показали, что структура, чья глубина вогнутости сравнима с шириной, лучше всего выдерживает нагрузки от гиперускорения, которое может в тысячу раз превосходить ускорение свободного падения.

Парус может быть дополнительно снабжен наноразмерными узорами, обеспечивающими эффективное рассеивание тепла, которое исходит от луча лазера, в миллионы раз более мощного, чем солнечный свет.

Ранние исследования продемонстрировали, что регулярно расположенные отверстия максимизируют тепловое излучение конструкции. Однако еще более эффективного рассеивания можно добиться с помощью сеточной конструкции.

Ожидается, что такие паруса, который получили название Starshot, смогут нести с собой зонд размером с микрочип.

В будущем исследователи планируют изготовить экспериментальные модели из доступных материалов, чтобы протестировать их с помощью лазерных установок.

В тему: На днях канадские ученые предложили проект нового лазерно-теплового двигателя, который сократит время путешествия космического корабля на Марс до 45 дней по сравнению с 6 месяцами полета для кораблей с химическими двигателями.