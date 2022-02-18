Путин выдвинул ультиматум Украине

Главное: Владимир Путин выдвинул условие Украине для снятия напряжения вокруг нашей страны. Он призвал выполнить Минские договоренности.

Детали: Президент РФ Владимир Путин по сути выдвинул ультиматум Украине, сообщив об условии для снятия напряжения вокруг нашей страны. Сделал он это на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Политик заявил следующее: «Залог восстановления мира в Украине и снятия напряженности вокруг этой страны – выполнение Минских договоренностей».

Он добавил: «Все что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные и гуманитарные меры по завершению конфликта».

По его словам, чем раньше власти Украины начнут прямые переговоры с представителями так называемых ДНР и ЛНР, тем быстрее снизится напряженность вокруг нашей страны.

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