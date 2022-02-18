Стало известно об уровне смертности в Украине в 2021-м году

Главное: Численность населения Украины сократилось на 421 тысячу человек. Данные за 2021-й год.

Детали: Госстат озвучил официальные данные по смертности в Украине за 2021-й год. Отмечается, что скончались 714 263 человек.

Это сразу на 97 428 людей больше, чем умерло в 2020-м году.

При этом в Украине родилось 271 984 человека, а миграционный прирост составил 21 261.

В прошлом году население нашей страны сократилось на 421 018 людей.

На 1 января 2022-го года в Украине насчитали 41 167 336 жителей.

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