В селе под Киевом произошла кровавая авария – пострадали семь человек

Главное: Под Киевом произошло ДТП. Пострадали семь человек.

Детали: В селе Липовка (Киевская область) произошло резонансное ДТП. О нем сообщает ГСЧС.

В пятницу, 18 февраля, тут столкнулись автомобиль Renault и маршрутка Volkswagen, которая перевозила семнадцать в пассажиров – в результате аварии семь людей пострадало, их госпитализировали.

Отмечается, что водителя легковушки зажало в машине, а спасатели с помощью специального гидравлического инструмента провели работы по деблокации.

На месте инцидента работали две единицы техники и девять спасателей.

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