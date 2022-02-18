От непогоды в Украине пострадали четыре области

Главное: Непогода бушевала в Украине. Пострадали четыре области.

Детали: Накануне в Украине бушевала непогода. О ее последствиях на утро пятницы, 18 февраля, сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что из-за сложных погодных условий (сильный ветер и дожди) произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП, что привело к обесточиванию девяноста населенных пунктов в четырех областях.

Больше всего пострадала Львовская область, где без электричества остались 68 населенных пунктов.

Также досталось Черниговской (одиннадцать), Житомирской (шесть) и Черкасской (пять) областям.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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