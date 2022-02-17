Олимпиада-2022: Итоги тринадцатого дня

Главное: В тринадцатый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось шесть комплектов наград. Украинцы сегодня в соревнованиях не участвовали.

Детали: Сегодня, 17 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 6 комплектов медалей в 6 видах спорта.

Хоккей

Женщины

1. Канада;

2. США;

3. Финляндия.

Горные лыжи

Комбинация, женщины

1. Мишель Гизин (Швейцария);

2. Венди Холденер (Швейцария);

3. Федерика Бриньоне (Италия).

Фристайл

Ски-кросс, женщины

1. Сандра Неслунд (Швеция);

2. Мариэль Томпсон (Канада);

3. Даниэла Майер (Германия).

Конькобежный спорт

100 м, женщины

1. Михо Такаги (Япония);

2. Ютта Лирдам (Нидерланды);

3. Бриттани Боу (США).

Лыжное двоеборье

Эстафета, мужчины

1. Норвегия;

2. Германия;

3. Япония.

Фигурное катание

1. Анна Щербакова (ОКР);

2. Александра Трусова (ОКР);

3. Каори Сакамото (Япония).

Медальный зачет

В тему: Олимпиада-2022: Итоги двенадцатого дня.