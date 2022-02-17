Олимпиада-2022: Итоги тринадцатого дня

Главное: В тринадцатый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось шесть комплектов наград. Украинцы сегодня в соревнованиях не участвовали.
Детали: Сегодня, 17 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 6 комплектов медалей в 6 видах спорта.
Хоккей
Женщины
1. Канада;
2. США;
3. Финляндия.
Горные лыжи
Комбинация, женщины
1. Мишель Гизин (Швейцария);
2. Венди Холденер (Швейцария);
3. Федерика Бриньоне (Италия).
Фристайл
Ски-кросс, женщины
1. Сандра Неслунд (Швеция);
2. Мариэль Томпсон (Канада);
3. Даниэла Майер (Германия).
Конькобежный спорт
100 м, женщины
1. Михо Такаги (Япония);
2. Ютта Лирдам (Нидерланды);
3. Бриттани Боу (США).
Лыжное двоеборье
Эстафета, мужчины
1. Норвегия;
2. Германия;
3. Япония.
Фигурное катание
1. Анна Щербакова (ОКР);
2. Александра Трусова (ОКР);
3. Каори Сакамото (Япония).
Медальный зачет
В тему: Олимпиада-2022: Итоги двенадцатого дня.